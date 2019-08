Mulher apanhada pela GNR enquanto regava canábis

Uma mulher de 51 anos foi detida pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Tavira, em Castro Marim, por cultivo de canábis, junto à ribeira da Foupana. A detenção ocorreu na passada sexta-feira, após uma denúncia, tendo a GNR montado vigilância ao local.A suspeita foi intercetada em flagrante, no momento em que estava a regar as 95 plantas que foram apreendidas.Com um tamanho entre os 50 e os 140 cm, as plantas estavam dissimuladas na vegetação, num terreno acidentado e de difícil acesso. Presente a tribunal, a mulher saiu com apresentações semanais.