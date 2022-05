Mulher atingida a tiro no abdómen num terreno agrícola em Murça. PJ investiga

Uma mulher, de 38 anos, foi atingida com um tiro no abdómen, esta tarde, num terreno agrícola, no concelho de Murça e está em estado grave.





Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Murça, Ricardo Inácio, "quando os operacionais chegaram ao local, encontraram uma mulher com ferimento no abdómem provocado por arma de fogo, tendo sido transportada para o hospital de Vila Real, em estado grave".





Ao que o CM apurou, a mulher estaria num terreno agrícola quando terá sido atingida pela arma de fogo e ainda foi para sua casa, tendo percorrido uma distância de cerca de 500 metros. Foram os vizinhos a dar o alerta para a situação uma vez que a mesma se queixava de dores no abdómen.





O alerta foi dado às 15h39, tendo sido mobilizados para o local seis operacionais, apoiados por três veículos, entre os quais os bombeiros de Murça.





A GNR foi ao local, mas a investigação passou para a alçada a Polícia Judiciária de Vila Real, uma vez que terá sido usada uma arma de fogo.