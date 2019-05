Mulher cai de arriba com 15 metros de altura em Torres Vedras

Uma mulher com 60 anos sofreu um acidente ao final da tarde desta quarta-feira na praia da Assenta, em Torres Vedras, tendo caído de uma arriba com cerca de 15 metros de altura.O alerta foi recebido pelo piquete do Comando-local da Polícia Marítima de Cascais, pelas 20h15, tendo sido de imediato enviados para o local elementos da Polícia Marítima, dos Bombeiros Voluntários de Torres Vedras e do INEM.Os elementos dos Bombeiros Voluntários de Torres Vedras e do INEM estão a assistir a vítima no local, estando esta consciente e em situação estável.Posteriormente, a mulher será transportada para uma unidade hospitalar.O Comando-local da Polícia Marítima de Cascais tomou conta da ocorrência.