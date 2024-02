Sandra Madureira chora em tribunal ao ouvir que 'Macaco' fica em prisão preventiva

Na semana passada, a Polícia de Segurança Pública desencadeou uma megaoperação que visou elementos da claque dos azuis e brancos e efetuou dezenas de buscas. Em causa estão os episódios de agressões na Assembleia Geral do clube a 13 de novembro e as ameaças proferidas ao candidato à presidência André Villas-Boas. Ofensas corporais qualificadas, ameaças, coação e atentado contra a liberdade de imprensa são alguns dos crimes imputados aos arguidos.

Sandra Madureira chorou em tribunal quando soube que o marido Fernando Madureira, chefe da claque dos 'Super Dragões', ia ficar em prisão preventiva.Ao que oapurou, mulher de 'Macaco' foi vista a sair do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto com os olhos vermelhos depois de ter chorado durante alguns minutos devido ao anúncio das medidas de coação.Esta quarta-feira, o TIC aplicou a medida de coação mais gravosa a Fernando Madureira no âmbito da 'Operação Pretoriano'. Sandra, que também é arguida no processo, não acreditava na hipótese do cabecilha da claque do FC Porto permanecer detido e acabou por se emocionar quando ouviu a decisão do juiz.