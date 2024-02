Uma mulher, de 70 anos, foi ontem encontrada, depois de passar uma noite ao relento, numa zona de vegetação, em Darque, Viana do Castelo.





A vítima, que sofre de demência, foi dada como desaparecida pelas 18h00 de sábado. Foram realizadas buscas com equipas de bombeiros e PSP, nas margens do rio Lima, sem sucesso. Este domingo, pelas 13h00, foi encontrada por populares, caída numa zona de vegetação. Estava desorientada, mas consciente e livre de perigo. Foi assistida no local pelo INEM e depois transportada para o Hospital de Viana do Castelo.