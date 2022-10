Mulher constituída arguida por maus-tratos a animais de companhia

Uma mulher de 62 anos foi constituída arguida, na passada quinta-feira, no concelho de Pinhel, por suspeitas de maus-tratos a animais de companhia.No seguimento da investigação, os militares deram de caras com dois cães em "visível estado de debilitação", segundo comunicado da GNR. Em conjunto com a autoridade veterinária de Pinel, os animais acabaram por ser apreendidos, recolhidos e, posteriormente, levados para o Centro de Recolha Oficial de Figueiras de Castelo Rodrigo, onde foram tratados e reabilitados.O acontecimento foi comunicado ao Tribunal Judicial de Pinhel.