Inédito. Uma jovem, de cerca de 20 anos, quis entrar para as Operações Especiais do Exército, os ‘Rangers’ de Lamego. Fez toda a instrução básica no Centro de Tropas de Operações Especiais (CTOE), em Lamego, jurou bandeira e iniciou a instrução complementar, no mesmo local, com a intenção de frequentar o curso da especialidade de Operações Especiais.









