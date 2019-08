Mulher de 29 anos morre em colisão na A2 no Seixal. Vítima seguia em contramão

Uma mulher de 29 anos morreu na madrugada deste sábado numa colisão quando seguia em contramão, na A2, na zona do Seixal. O acidente, entre duas viaturas ligeiras, provocou ainda dois feridos ligeiros.

Segundo disse ao CM fonte dos bombeiros, o alerta foi dado às 02h49 para o quilómetro 19 da A2, sentido Norte-Sul.

Os bombeiros do Seixal e o INEM ainda tentaram socorrer a condutora mas o óbito foi declarado no local. Os feridos ligeiros foram transportados para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.

O trânsito no sentido Norte-Sul da A2 esteve totalmente cortado entre a hora do acidente e as 06h00.

A GNR está a investigar o caso. Está a tentar apurar em que acesso da A2 a mulher entrou em contramão ou se fez inversão de marcha.