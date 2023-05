Mulher de 41 anos ferida em explosão de gás numa cozinha em Cascais

Uma mulher, de 41 anos, ficou ferida com queimaduras de 1ºgrau no rosto, esta terça-feira à noite, na sequência de uma explosão de gás num fogão numa cozinha, em Parede, Cascais.



De acordo com o comandante dos Bombeiros de Parede, Pedro Araújo, o acidente aconteceu quando a vítima ligou o fogão com um fósforo. O efeito da explosão deixou a mulher com a face queimada.



A vítima foi transportada num primeiro momento para a corporação de bombeiros e só depois levada por uma viatura médica para o hospital de Cascais.



Pelo menos mais duas pessoas encontravam-se na casa, mas apenas uma criança foi assistida no local. Como não apresentava ferimentos, não houve necessidade de transportar o menor ao hospital.



No local estiveram oito operacionais dos Bombeiros de Parede acompanhados por três veículos, dois agentes da PSP apoiados por dois veículos e ainda dois técnicos do piquete de gás.