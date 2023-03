Mulher baleada ao tentar afastar filho de uma discussão em Espinho

Uma mulher, de 45 anos, foi baleada, esta tarde de terça-feira, numa perna, em circunstâncias que ainda não estão apuradas, em Espinho. A mulher estava a tentar tirar o filho, de 24 anos, do meio de uma discussão com desconhecidos quando foi atingida a tiro.O alerta foi dado cerca das 16h00 para os bombeiros do concelho de Espinho, para uma vítima com ferimentos, na perna direita, provocados por arma de fogo, no Bairro da Ponte de Anta. A PSP de Espinho acionou um dispositivo musculado para o local.A vítima foi levada, pelos bombeiros do Concelho de Espinho, para o Hospital de Vila Nova de Gaia. Ao que tudo indica, o disparo foi feito, por desconhecidos, a partir de um carro. Os suspeitos escaparam na viatura.