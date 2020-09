Mulher de 60 anos morre atropelada por camião em Ponte de Lima

Uma mulher com mais de 60 anos morreu esta segunda-feira de manhã atropelada por um veículo pesado em Fojo Lobal, em Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo, disse à Lusa o comandante dos bombeiros.

Contactado pela agência Lusa, o comandante Carlos Lima explicou que "o condutor do veículo pesado ficou em estado de choque", tendo sido enviada para o local uma Viatura de Emergência Médica (VMER) estacionada no hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, para que possa "receber acompanhamento médico".

O atropelamento ocorreu às 09:08, em Fojo Lobal, União de Freguesias de Cabaços e Fojo Lobal.

Ao local compareceram seis operacionais e três viaturas dos Bombeiros de Ponte de Lima, a viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), a VMER e a GNR.