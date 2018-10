Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher de 82 anos encontrada morta em piscina de hotel no Algarve

Óbito foi declarado no local, em Vila do Bispo.

09:36

Uma mulher de 82 anos foi encontrada morta esta quinta-feira na piscina do Hotel Memmo Baleeira, em Vila do Bispo, no Algarve.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte do CDOS de Faro, o alerta foi dado às 8h25.



O óbito foi declarado no local, onde estiveram os Bombeiros de Vila do Bispo, assim como o INEM e uma ambulância da VMER.