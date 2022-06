Mulher de 87 anos encontrada caída num caminho rural em Almeida

A mulher de 87 anos que tinha sido dada como desaparecida do lar onde se encontra institucionalizada esta quarta-feira de manhã em Almeida, foi encontrada num caminho rural, a cerca de 4km do local.



De acordo com a Guarda Nacional Republicana da Guarda, o alerta foi dado pela diretora técnica da instituição e, para as bucas, foram mobilizados vários meios no local. "Foram realizadas diligências que permitiram que a mulher fosse localizada pelos militares da GNR, num caminho rural, a cerca de 4 km da instituição, caída junto a giestas", lê-se no comunicado.



A idosa foi transportada pelos Bombeiros Voluntários de Almeida para o lar, seguindo-se uma primeira avaliação por parte dos profissionais de saúde da instituição, uma que se encontrava consciente, mas, segundo a GNR, estava "debilitada".