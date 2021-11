Nos três meses seguintes a Manuel Pinho ter saído do governo, em julho de 2009, a mulher do ex-ministro da Economia terá feito vários depósitos em numerário na sua conta bancária no BES. No total, segundo o último despacho de indiciação do Ministério Público (MP) ao ex-governante no caso EDP, Alexandra Pinho terá depositado em notas 21 500 euros na sua conta no antigo banco da família Espírito Santo.