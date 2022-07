A mulher do empresário Mário Ferreira é juíza, mas deixou a magistratura para ser gestora no grupo empresarial do marido. Paula Ferreira é administradora em 17 empresas do grupo de Mário Ferreira, segundo dados consultados pelo CM no Portal da Justiça. É vice-presidente da Pluris Investments, que detém 35% da Media Capital, dona da TVI.









