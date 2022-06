Mulher desaparecida em Coimbra encontrada após despiste

Psiquiátrico

Uma funcionária do HospitalSobral Cid, em Coimbra, que estava deparecida desde segunda-feira, foi encontrada esta terça-feira depois de a Guarda Nacional Republicana (GNR) ter sido alertada para um despiste na zona da Urgeiriça às 7h13.A mulher foi assistida no local pelo INEM e depois transportada para os Hospitais da Universidade de Coimbra.Esta segunda-feira, às 18h50, a família tinha alertado as autoridades para o desaparecimento da mulher, que não tinha chegado a casa depois de sair do trabalho.A tomar conta da ocorrência esteve a GNR de Coimbra, que também foi acionada para o local do despiste.