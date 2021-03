Mulher detida por apresentar carta de condução falsa à polícia em Oeiras

Uma mulher de 32 anos foi detida por suspeita de conduzir com carta de condução falsa em Porto Salvo, Oeiras.Na sequência de uma operação de fiscalização rodoviária, os agentes procederam à solicitação dos documentos à condutora, que apresentou uma carta de habilitação estrangeira, que não correspondia aos modelos regualmentados. A mulher justificou, referindo que "por nunca ter conseguido tirar a carta de condução em Portugal, adquiriu um documento noutro país, a troco do pagamento de uma quantia montérária", pode ler-se em comunicado.A suspeita admitiu que nunca foi sujeita a exames teórico e prático, sendo o documento falso.A PSP procedeu à detenção da condutora por não possuir habilitação legal e por falsificação de documento.A suspeita vai ser notificada para comparecer nos Serviços do Ministério Publico da Comarca de Lisboa Oeste, em Oeiras.