Mulher detida por burlar vendedores através do OLX e app MBway

Operação foi levada a cabo pela equipa da Polícia Judiciária.

12:54

Uma mulher de 29 anos foi detida esta sexta-feira por burlar vendedores online através do site OLX e da aplicação MBway. Está indiciada pelos crimes de burla informática e associação criminosa.



A investigação foi levada a cabo pelo departamento de investigação criminal da Polícia Judiciária de Setúbal, em colaboração com a SIBS/ PAYWATCH.

De acordo com comunicado avançado pela Polícia Judiciária, a investigação desmontou um esquema fraudulento de aquisição e venda de artigos diversos através da internet (OLX), processo do qual dezenas de pessoas saíram lesadas, só desde fevereiro de 2018, em valores que rondam os cinquenta mil euros.



O mesmo comunicado avança que grande parte desses movimentos foram efetuados através da aplicação móvel MBway, uma solução interbancária que permite fazer compras, levantamentos e transferências imediatas. Os lesados recebiam mensagens de uma alegada pessoa interessada em determinado produto à venda no OLX e que pretendia efetuar o pagamento através do app.



A mulher encontra-se detida e será presente a primeiro interrogatório, para conhecer a aplicação das medidas de coação processual.