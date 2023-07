Uma mulher foi detida pela PSP de Espinho depois de ter mordido o braço de um polícia e por ter tentado agredir o outro agente que completava a patrulha, que tinha sido acionada para uma ocorrência de violência doméstica, na madrugada deste domingo. O alerta foi dado às 00h30 e dava conta de desavenças familiares.No local, a patrulha percebeu que se tratava de uma situação de violência doméstica. A família, desagradada com a presença dos polícias, reagiu com violência. O agente que foi mordido recebeu tratamento no Hospital de S. Sebastião, Santa Maria da Feira.