Joana Batista, a mandante da morte do amante, João Ramos, em Penela, justificou ao marido que o crime ocorreu porque “estava a ser ameaçada que faziam mal a mim e as filhos [dois, de 5 e 13 anos] se não participasse em carregamentos de droga por parte da vítima”. Esta justificação, na qual as autoridades não acreditam, foi escrita pelo marido na página de Joana numa rede social.









Ver comentários