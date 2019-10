Mulher diz ter Sida para travar violação de taxista

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Uma mulher de 31 anos diz ter evitado ser violada quando disse ao agressor que era portadora do vírus da Sida. A vítima terá apanhado um táxi nas Docas de Lisboa, durante a madrugada de domingo e largada, mais tarde, no Parque Florestal de Monsanto.Segundo relatou às autoridades, foi atacada violentamente pelo taxista que a transportou. O homem rasgou-lhe a roupa e obrigou-a a sexo. Quando já não sabia o que fazer para travar as investidas ... < br />