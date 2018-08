Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher do triatleta assassinado ouvida na Polícia Judiciária

Rosa Grilo já abandonou as instalações da Judiciária em Lisboa

Por Tânia Laranjo | 16:25

Rosa Grilo, a mulher do triatleta assassinado em Avis foi ouvida na Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa. A mulher,preparava-se para passar o fim de semana fora, mas a PJ pretendeu ouvi-la antes. Rosa, que terá sido ouvida como testemunha na companhia do filho já abandonou a sede da Judiciária.



O triatleta de 50 anos desapareceu há mais de um mês e o corpo foi encontrado naquela localidade alentejana com um saco na cabeça, levando as autoridades a admitir que tenha sido asfixiado.



Rosa Grilo disse ao CM que já tinha perdido a esperança de encontrar o marido com vida. "Já não acreditava que o Luís estivesse vivo", revelou, dizendo depois que pensava ter-se tratado de um acidente. "Nunca coloquei a hipótese de homicídio. Ninguém lhe queria mal".



A viúva contou também que não fez perguntas à Judiciária e que aguarda agora o desenrolar do inquérito. Na sexta-feira, quando soube que um corpo tinha aparecido, ligou À PJ a perguntar se era o marido. "Disseram que ainda não sabiam. Só confirmaram na segunda-feira, depois de fazerem os exames", disse a mulher na sua casa, em Cachoeiras.