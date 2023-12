Mulher em estado grave ao entrar em afogamento na Costa de Caparica

Uma mulher de cerca de 40 anos ficou em estado muito grave ao entrar em afogamento, na tarde desta sexta-feira, na praia do CDS, na Costa de Caparica, Almada.



A vítima praticava bodyboard quando ficou em dificuldades no mar devido às correntes, adiantou ao CM fonte da Autoridade Marítima. A mulher entrou em paragem cardiorrespiratória e teve de ser reanimada na praia pelo INEM, bombeiros e nadadores-salvadores. Foi resgatada do mar por um amigo que a acompanhava e por outros surfistas.

A mulher foi transportada pelo INEM para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, com prognóstico reservado.