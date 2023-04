São muito poucas as praias de norte a sul do País com vigilância, numa altura em que milhares de portugueses aproveitam as altas temperaturas das férias da Páscoa para um mergulho no mar. Quinta-feira morreram três pessoas por afogamento, duas em Sesimbra, na praia do Meco, e uma em Matosinhos, e muitas outras foram resgatadas em grande aflição.









Ver comentários