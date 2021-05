A Ver-o-Mar,

Uma mulher de 50 anos ficou gravemente ferida esta terça-feira, depois de ter sido arrastada alguns metros na via pública Póvoa de Varzim.A vítima estava a caminhar no passeio, junto ao cemitério dequando vários suspeitos passaram de carro e tentaram roubar a mala da mulher.A vítima foi transportada para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, pelos bombeiros de Póvoa de Varzim, com ferimentos graves.O alerta foi dado às 19 horas e a PSP foi chamada ao local.