Mulher encontrada morta após fogo dentro de casa em Águeda

Uma mulher, de 55 anos, foi encontrada morta, este domingo, na sequência de um incêndio habitacional, em Águeda.



O alerta foi dado por familiares quando se aperceberam das chamas no interior da casa.









O alerta foi dado, cerca das 12h30, para os bombeiros de Águeda, para um incêndio habitacional, na rua do Carvalhal, na Forcada.



O óbito foi verificado pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro. A Ambulância de suporte imediato de vida e a GNR de Águeda também foram acionadas para o local.



A Polícia Judiciária de Aveiro foi acionada e investiga as causas do incêndio e da morte da mulher. O corpo foi levado, pelos bombeiros de Águeda, para o Instituto de Medicina Legal de Aveiro a fim de ser autopsiado.