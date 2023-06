Uma mulher, de 72 anos, ficou gravemente ferida, este domingo, na sequência da explosão de uma garrafa de gás na casa onde vive, na Rua do Rato, na Murtosa.O alerta foi dado cerca das 10h00. A vítima foi assistida pelos Bombeiros da Murtosa e pelo INEM e levada para o Hospital de Coimbra. As causas da explosão são ainda desconhecidas. A GNR esteve no local e investiga.