Mulher foge de marido agressor com filho de quatro anos

A GNR de Tortosendo, na Covilhã, deteve um homem, de 27 anos, por violência doméstica, foi esta quarta-feira revelado.Nos últimos cinco anos, o suspeito terá agredido física e psicologicamente a companheira, de 23 anos, ameaçando-a de morte.

“Perante o escalar do comportamento violento do companheiro e temendo pela vida, a mulher abandonou a casa com o filho menor do casal, de apenas quatro anos, mas as ameaças continuaram”, contou ao CM fonte da GNR.



Foi presente a um juiz. Ficou proibido de contactar a vítima e com pulseira eletrónica.