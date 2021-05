A mulher que foi fotografada no Metro de Lisboa vestida com um pólo da PSP dirigiu-se a uma esquadra ao saber que estava a ser procurada. Aos agentes de serviço disse que queria apresentar queixa por uso abusivo de uma fotografia sua, a circular nas redes sociais, e garantiu que encontrou a peça da farda no lixo.A fotografia começou a circular nas redes sociais na semana passada. A mulher explicou aos agentes que começou por se indignar ao ver a sua ...