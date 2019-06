Mulher julgada pelo homicídio do namorado em Fafe

Bruna Letícia Gonçalves, de 22 anos, está em liberdade, mas esta quarta-feira viu o Tribunal de Instrução Criminal de Guimarães pronunciá-la pelos crimes de violência doméstica agravada e homicídio qualificado do namorado, Luís Rodrigues, de 21 anos, a 18 de outubro de 2017, em Fafe.O juiz quer ouvir a arguida e admite vir a alterar a medida de coação.Recorde-se que o caso teve lugar num contexto de ciúmes, em que a jovem, depois de diversas mensagens a insultar, humilhar e provocar medo a Luís, revoltou-se face ao eventual fim do relacionamento.Viu uma mensagem de parabéns da vítima a uma ex-namorada e, após discussão, atacou o companheiro com uma facada no pescoço. Nunca chegou a ser formalmente detida.Agora, face aos indícios recolhidos nesta fase processual, o juiz não tem dúvidas de que a mulher tinha um comportamento doentio e obsessivo e que foi ela a golpear o namorado - lavou depois a faca.Por tê-lo feito no pescoço, sabia perfeitamente que poderia causar-lhe a morte, como aconteceu.Daí que o magistrado queira ouvir a arguida e, possivelmente, agravar-lhe a medida de coação.Após o crime, Bruna chegou a comunicar ao 112 que foi o namorado a cortar-se no peito. Lavou a faca, colocou-a junto a outros talheres e apagou várias mensagens do telemóvel. Em tribunal, testemunhas contaram que, no local, assumiu que "apenas lhe queria dar uma lição".O juiz de instrução de Guimarães dirigiu umas palavras aos familiares da vítima, apelando à serenidade possível, sublinhando que a Justiça "vai funcionando" e que corrige os seus próprios erros.