Mulher julgada por traficar droga através de beijo vê audiência ser adiada

Suspeita arrisca pena de prisão superior a cinco anos.

Por António Lúcio | 17:16

Foi adiado, por falta de comparência, o julgamento no Tribunal de Beja da mulher, de 32 anos, acusada de tráfico de droga.

A suspeita, residente em Évora, foi detida em 2017, ao visitar o namorado, que se encontrava detido no Estabelecimento Prisional de Beja (EPBeja).



Quando se encontravam na sala de visitas, a mulher beijou o namorado e passou-lhe através da boca 0,19 gramas de heroína, acondicionada dentro de um pequeno saco de plástico.

O ato foi detetado por um guarda prisional que deteve a mulher e entregou o caso à PSP de Beja.

O início do julgamento estava marcado para esta segunda-feira, dia 29 de abril, só que foi adiado para o dia 13 de maio por fala de comparência da suspeita, que alegou falta de condições económicas para se deslocar a tribunal.



O guarda prisional, que foi chamado a testemunhar, também faltou alegando que estaria doente. A Juíza não aceitou as justificações e ambos foram multados. O namorado da mulher também não compareceu no julgamento, no entanto não apresentou qualquer tipo de justificação.

O tribunal emitiu dois mandatos de detenção para a mulher e namorado estarem presentes no dia 13. O Guarda prisional vai ser novamente notificado.

A suspeita arrisca uma pena de prisão superior a cinco anos.