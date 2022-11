Mulher morre em despiste na A4 em Valongo

Uma mulher com cerca de 50 anos morreu, na noite deste sábado, num despiste, seguido de capotamento do carro em que seguia, na A4, em Campo, Valongo.

Deste acidente há ainda um ferido a registar.

A vítima que acabou por morrer tinha sido estabilizada no local e foi considerada ferido grave, após socorro prestado pelos Bombeiros Voluntários de Baltar. Foi transportada para o hospital de Penafiel, onde acabou por morrer. Esta vítima foi projetada do carro em que seguia para a faixa de rodagem.

A GNR esteve no local e vai investigar as circunstâncias em que ocorreu o acidente, mas que podem estar relacionadas com o facto do piso estar molhado.