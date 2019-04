Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morre engasgada com polvo em marisqueira

Dono do restaurante ainda tentou salvar vítima de 72 anos ao aperceber-se da asfixia.

Por Fátima Vilaça | 01:30

"Apercebi-me que a senhora não estava bem e fui até junto dela para tentar ajudar. Chamei por ajuda, deitámos a senhora na esplanada e chamámos os bombeiros, mas apesar de todos os esforços, não foi possível salvá-la".



O lamento é de Joaquim Ribeiro, dono da Marisqueira Londrina, no centro de Guimarães, onde esta terça-feira uma mulher de 72 anos morreu asfixiada durante o almoço. A equipa médica do INEM tentou manobras de reanimação, mas a morte foi declarada do local.



"Temos porta aberta há 38 anos, foi a primeira vez que essa senhora se sentou aqui para almoçar e foi também a primeira vez que uma situação destas nos aconteceu", sublinhou o proprietário da marisqueira.



O incidente aconteceu cerca das 13h00, enquanto a mulher almoçava. A vítima tinha pedido polvo para o almoço e já estava a terminar a refeição quando começou a manifestar sinais de asfixia.



"Já com bastante dificuldade em respirar, pediu-me para lhe bater nas costas", relata o dono do restaurante.



Ao aperceber-se que a mulher não melhorava, decidiram ligar o 112. "Enquanto não chegava a ajuda, deitamos a senhora no chão, lateralmente, mas tudo o que lhe foi feito foi em vão, infelizmente", lamentou Joaquim Ribeiro.



O corpo da mulher, que residia na freguesia de Pevidém, também Guimarães, foi removido para a morgue cerca das 16h00.



Só a autópsia poderá confirmar se a morte foi causada por asfixia.