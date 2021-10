S enti que as chamadas o andavam a deixar alterado e, por isso, no dia do desaparecimento, pedi-lhe para não ir ao encontro. Não andava a gostar dos telefonemas entre eles”, revelou ontem no Tribunal de S. João Novo, no Porto, Cláudia Borges, mulher de Fernando ‘Trico’ - um dos dois homens que o Ministério Público diz que Rui Mesquita Amorim matou numa saída precária da cadeia, em 2018.