Mulher polícia agredida a murro em Sintra. Colega foi agredido horas depois

Um polícia foi agredido, nesta madrugada de sexta-feira, na Rua Cidade de Omura, em Sintra. As autoridades foram chamadas devido a uma desordem na via pública. À chegada foram recebidos com violência e um agente da PSP acabou por ser agredido com uma cotovelada no nariz.



Não foi necessário receber tratamento hospitalar. O agressor foi detido e vai em breve ser presente a juiz para ficar a conhecer as medidas de coação.





O alerta foi dado às 04h50. Algumas horas antes, também uma mulher polícia foi agredida na Rua Elias Garcia, junto ao jardim de Agualva-Cacém.Um grupo com cerca de 10 pessoas estava a fazer muito barulho, por volta das 22h30, e foi essa a razão pela qual a PSP foi ao local. A mulher levou um murro no rosto e foi levada para o Hospital Amadora-Sintra.apurou que entretanto já teve alta hospitalar. Os suspeitos colocaram-se em fuga, pelo que ninguém foi detido.