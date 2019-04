Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher portuguesa rouba seis idosos com abraços em Espanha

Crimes ocorreram durante as últimas três semanas.

Por M.C. | 08:49

Uma portuguesa foi presa pela Guardia Civil de Isla Cristina, no sul de Espanha, por suspeitas de ter feito seis roubos a idosos, através do método dos ‘abraços carinhosos’.



Os crimes ocorreram durante as últimas três semanas.



A portuguesa começou por ganhar a confiança das vítimas, que escolhia aleatoriamente.



Quando surgia a oportunidade dava-lhes um abraço, aproveitando assim para roubar, por esticão, tudo o que pudesse.



A Guardia Civil apanhou a assaltante na segunda-feira e recuperou grande parte dos bens roubados.