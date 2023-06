Mulher proveniente do Brasil detida no aeroporto de Lisboa com mais de 3 quilos de cocaína

Uma mulher proveniente de São Paulo, Brasil, foi detida no aeroporto Humberto Delgado, Lisboa, na posse de mais de três quilos de cocaína, tendo sido detida e o caso entregue à Polícia Judiciária, adiantou a Autoridade Tributária e Aduaneira.

De acordo com o comunicado esta quinta-feira divulgado pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), a passageira foi detida com 3,362 quilos de droga dissimulada na sua bagagem, numa operação em colaboração com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

"O produto estupefaciente encontrava-se dissimulado no interior de fundo falso, da mala tendo sido possível detetar a presença da substância ilícita através de revisão da bagagem da viajante "correio" de droga sendo este um 'modus operandi' usado habitualmente pelos traficantes na via aérea", lê-se no comunicado.

A AT adianta ainda que a passageira "foi detida e o produto estupefaciente apreendido pela AT foi entregue à Polícia Judiciária, na sua qualidade de órgão de polícia competente para a investigação criminal do tráfico de estupefacientes".