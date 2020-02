Mulher que agrediu professora em Lisboa vai ser julgada

A mulher de 32 anos, que quarta-feira foi detida pela PSP por agressão à professora de 54, do filho, na escola primária Ressano Garcia, em Lisboa, vai ser julgada no dia 20.A agressora alegou que a docente bateu no seu filho, de 11 anos, na véspera. Já a vítima garante que apenas interveio para separar dois alunos. A mulher foi à escola pedir satisfações pelo arranhão que o filho tinha na cara.Acabou por dar um estalo que fez a professora cair. Esta tinha sido recentemente operada à coluna e temeu-se que a lesão se complicasse. A escola instaurou ainda um processo disciplinar ao aluno em causa.