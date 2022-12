Uma mulher, de 67 anos, foi assaltada, esta manhã de terça-feira, pelo método do roubo por esticão, em Gaia.O ladrão escapou com a carteira da vítima, 270 euros em dinheiro, dois cartões bancários e o cartão de cidadão.O alerta foi dado, para a GNR de Arcozelo, para um roubo na via pública, na avenida Marechal Gomes da Costa, em São Felix Marinha.A mulher sofreu ferimentos ligeiros mas não foi necessário proceder à sua hospitalização.As autoridades investigam a identidade e o paradeiro do suspeito.