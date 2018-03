Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher usa fotos de sexo para extorquir assessor da câmara de Guimarães

Funcionário da autarquia foi ameaçado com a divulgação pública das imagens de caráter intímo.

Um assessor do presidente da Câmara de Guimarães apresentou queixa contra dois homens e uma mulher por tentativa de agressão e extorsão, avança esta segunda-feira a imprensa nacional. Em causa está o relacionamento sexual entre o assessor e uma mulher que pertencia ao alto quadro da autarquia.



Tudo começou em 2016. A mulher, de 44 anos, fotografou o homem em poses intimas e sem roupa no decorrer das relações sexuais que mantinham e começou a chantageá-lo com as mesmas. O processo está a ser julgado em Guimarães.



De acordo com a acusação do Ministério Público, o assessor ter-se-á mostrado reticente inicialmente em tirar as fotografias, tendo acabado por consentir. Posteriormente, a mulher começou a ameaçar o homem que iria publicar as imagens nas redes sociais e espalhá-las pelos seus amigos, caso este não lhe desse determinadas quantias de dinheiro.



Ainda antes das imagens existirem, em abril de 2016, o homem deu à arguida 1030 euros. Mais tarde, a mulher terá informado o assessor de que tinha sofrido lesões sexuais na sequência dos seus encontros, algo que não lhe permitia "ter uma vida normal". Nessa altura, a mulher pediu 200 euros a troco de não divulgar as imagens. O homem acedeu à chantagem e ainda lhe deu mais 10 euros para a compra de um cartão de telemóvel descartável.



No total, o assessor terá pago mais de 2000 mil euros à mulher com quem mantinha o relacionamento. Os encontros continuaram e num deles, a mulher terá exigido 25 mil euros, ameaçando entregar à secretário do presidente da Câmara uma pen com as fotos reveladoras e ainda partilhá-las no Facebook.



Uma vez que o assessor se recusou a pagar tal quantia, a mulher pediu ajuda a quatro arguidos, com o objetivo de o "intimidar". O homem, a alegada vítima, garante ter sido agredido por estes dentro da própria casa, e de ter sido ameaçado com uma navalha, e ainda atado com panos nos braços e nas pernas.



O assessor conseguiu fugir, iludindo o grupo de que iria ao multibanco levantar os 25 mil euros que estes exigiam. Os homens tinham ainda a intenção de extorquir ouro ao homem.



A mulher e autora das fotos está agora a ser acusada de dois crimes de extorsão e um outro de fotografias ilícitas. Juntamente com os outros três arguidos, responde ainda por um crime de extorsão na forma tentada. As restantes três mulheres identificadas no processo estão acusadas de roubo na forma tentada.