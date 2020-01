Uma mulher de 46 anos comprou raspadinhas com notas falsas, em Castro Daire. Acabou detida pela GNR .No dia 23, a suspeita comprou duas raspadinhas. No dia seguinte voltou a comprar mais uma e foi aí que a proprietária desconfiou e alertou as autoridades. Os militares da GNR foram ao local e encontraram na pose da mulher quatro notas de 20 euros falsas.A detida foi presente a um juiz que lhe aplicou a medida de termo de identidade e residência.