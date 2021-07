Uma mulher deslocou-se, esta segunda-feira de manhã, à esquadra da PSP do Cacém, Sintra, para denunciar agressões que garantiu ter sido alvo na sua própria casa.A mulher chegou às instalações policiais com ferimentos na zona do tórax. Foi, por isso, necessário chamar uma equipa dos bombeiros para lhe prestar assistência. A vítima prestou depois depoimentos a investigadores da PSP, que comunicaram o caso ao Ministério Público.