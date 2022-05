As multas e dívidas contraídas por João Rendeiro vão ter de ser pagas pelos seus herdeiros, se aceitarem a herança e até aos seus limites. Este é o entendimento de praticamente todos os advogados. Ao contrário do que acontece com a responsabilidade criminal, apesar da morte do fundador do Banco Privado Português, a responsabilidade cível não se extingue.









