Multas para 322 pessoas por violação das regras de confinamento em Vila Nova de Gaia

A PSP multou 322 pessoas por violação das medidas de controlo da pandemia durante uma operação de fiscalização a 1.816 condutores e respetivas viaturas em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, informou esta terça-feira o comando policial metropolitano.

A maioria das multas situa-se entre 100 e 200 euros, em função da gravidade, e atingem até 266 euros, nos casos de reincidência, esclareceu uma fonte policial contactada pela agência Lusa.

A operação, realizada no fim de semana, centrou-se na "dissuasão de comportamentos de risco", face à covid-19, na área de jurisdição da Divisão Policial de Vila Nova de Gaia, mormente junto da orla marítima, referiu o comando da PSP no Porto, em comunicado.

Do conjunto de autos por contraordenação associados à pandemia, a maior parte (205) reportou-se à inobservância do dever geral de recolhimento domiciliário, sendo os restantes por incumprimento da limitação de circulação entre concelhos (109) e por consumo de bebidas alcoólicas na via pública (oito).

Em Portugal, a pandemia de covid-19 já provocou 16.784 mortes dos 817.778 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

Especificamente no âmbito da infrações de trânsito, a polícia fez quatro detenções e aplicou 11 multas.