Multas por falta de inspeção periódica obrigatória quase que duplicaram até agosto face a 2020

As multas por falta de inspeção periódica obrigatória quase que duplicaram até agosto face ao mesmo mês de 2020 ao terem sido registadas pelas forças de segurança 40.671 contraordenações, segundo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

No relatório de sinistralidade e fiscalização rodoviária de agosto, a ANSR avança que também aumentaram, entre janeiro e agosto deste ano, as infrações por não uso das cadeirinhas para crianças (45,2%) e do cinto de segurança (22,8%), bem como pela utilização do telemóvel durante a condução (13,8%).

Segundo a ANSR, foram apanhados a conduzir com telemóvel 17.639 condutores nos primeiros oito meses do ano, contra os 15.505 até agosto de 2020, e registadas 14.479 infrações por não uso do cinto de segurança (11.792 em 2020) e 1.571 por não uso de sistemas de retenção para crianças (1.082 em 2020).

O documento precisa que, entre janeiro e agosto, foram multados 40.671 condutores por falta de inspeção obrigatória, enquanto no mesmo período de 2020 tinham sido detetadas 20.779 contraordenações.

Em contrapartida, as autoridades registaram uma diminuição de 15,2% das infrações por excesso de velocidade e 7,9% nas transgressões por consumo de álcool acima do limite legal.

Apesar da diminuição, os autos por excesso de velocidade representaram 60,5% do total das infrações registadas, tendo sido, até agosto, contabilizadas 470.434 contraordenações, contra as 554.831 no mesmo mês de 2020.

Por excesso de álcool, a PSP e GNR registaram 12.102 infrações, enquanto no mesmo período do ano passado tinha sido apanhados 13.142 condutores.

O relatório indica que, entre janeiro e agosto, foram fiscalizados 77,4 milhões de veículos, quer presencialmente, quer através de meios de fiscalização automática, uma diminuição de 0,4% em relação ao mesmo período de 2020.

"A GNR e a PSP em conjunto registaram uma descida de 1,1% no número de veículos fiscalizados, sendo que o sistema de radares SINCRO gerido pela ANSR registou uma redução de 0,9%", precisa o documento.

De acordo com a ANSR, foram detetadas 778,1 mil infrações nos primeiros oito meses do ano, o que representa uma diminuição de 9,4% face ao período homólogo de 2020.

O mesmo documento precisa que a taxa de infração (número de infrações/número de veículos fiscalizados) foi de 1,01%, uma redução de 9,1% face à taxa de 1,11% registada em 2020.

A criminalidade rodoviária, medida em número total de detenções, aumentou 21,5% entre janeiro e agosto de 2021 em comparação com o mesmo período de 2020, atingindo 16,3 mil condutores.

O relatório indica que 45,4% das detenções se deveu à falta de habilitação legal para conduzir, com um aumento de 40,1% destes casos, comparativamente ao verificado entre janeiro e agosto de 2020.

A ANSR refere ainda que o número de condutores que perdeu pontos na carta de condução foi 272,9 mil, até agosto de 2021 e, desde a entrada em vigor do sistema de carta por pontos, em junho de 2016, 1.683 automobilistas ficaram com o seu título de condução cassado.