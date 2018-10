Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Municípios do Algarve prometem ciclovia pronta em 2020

Algarve integra rota europeia com percurso de 9100 quilómetros.

Por Rafael Duarte | 01:30

A Ecovia do Litoral ainda tem pontos onde as obras estão por terminar no Algarve. O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), Jorge Botelho, apontou "2020 ou 2021" como data para o fim dos trabalhos. O representante dos municípios garantiu ao CM que vão ser investimentos para que a via destinada a bicicletas esteja completamente feita, explicando que, neste momento, "há projetos, obras em curso e também concursos em procedimento para serem concretizados".



Admitindo que "ainda há pontos para fazer em termos de piso, redefinição da rota e sinalética integrada", Jorge Botelho diz que "os municípios têm investido" para o Algarve poder contar com uma rota ciclável adequada a quem queira percorrer a região de bicicleta. Neste sentido, o presidente da AMAL conta que "já foram investidos 6,2 milhões de euros na mobilidade suave".



A bicicleta foi o mote para o 3º workshop internacional do projeto Atlantic On Bike, que reúne países como Noruega, Irlanda, Reino Unido, França, Espanha e Portugal, que pretende transformar a rota europeia Eurovelo 1 num recurso turístico de excelência. A iniciativa teve início em 2017 e Jorge Botelho destaca que "cada vez mais o turismo de natureza e os transportes suaves são um motivo de atração de pessoas durante todo o ano" e, por isso, vê com bons olhos a participação algarvia numa rota europeia que "dá mais visibilidade à região". A rota tem um percurso superior a 9100 quilómetros e em Portugal divide-se em 18 secções. Destas, cinco atravessam o Algarve, que conta com 200 quilómetros de extensão.