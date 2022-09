Nuno Mendes, conhecido por Mustafá, chefe da claque do Sporting Juventude Leonina, foi detido na terça-feira pela PSP junto ao Estádio José Alvalade, em Lisboa, após o jogo com o Tottenham, a contar para a Liga dos Campeões.



O adepto começou por ameaçar ‘spotters’ (agentes à civil da PSP que acompanham as claques), ainda no recinto, depois de estes terem querido apreender uma bandeira debaixo da qual estava escondido material pirotécnico.









