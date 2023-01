Luís Filipe Sousa, de 26 anos, deparou-se com um incêndio no prédio onde morava com os quatro filhos. Na casa encontrava-se a mãe com a neta bebé de dois anos. Luís não esperou pelo bombeiros e, assim que a escada foi colocada no prédio, o homem subiu e resgatou a filha."Não sou herói. Fiz o que qualquer pai faria", diz aoA avó, no hospital com 25% do corpo queimado, perguntou imediatamente pela neta.Luís ficou viúvo há dois meses, quando a mulher morreu com uma paragem cardiorrespiratória.