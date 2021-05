Os sobreviventes do grande fogo de Pedrógão Grande, assistentes no processo que começou esta segunda-feira a ser julgado no Tribunal de Leiria, querem que seja apurada toda a verdade sobre o que levou à morte das 66 pessoas e ferimentos em mais de duzentas, em junho de 2017. "Não vimos à procura de vingança, é o apuramento da verdade e a realização da Justiça que nos move", disse Ricardo Sá Fernandes, advogado de ...