Estudar eventos do passado que tenham envolvido a NATO, como a operação no Afeganistão e os apoios no combate à pandemia, e analisar o que correu mal, para que os erros não se repitam. E, com isso, “aumentar a eficácia, a otimização dos recursos e aumentar a capacidade de sucesso das tropas em campanha, obviamente, diminuindo os riscos e salvando vidas”, explica o comodoro Fernando Artilheiro.









Ver comentários